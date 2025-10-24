شهيد ولي الله محموديان از گرمه، هم در کسب علوم ديني در ميدان بود و هم در راه عمل به دين خدا، پيروز ميدان.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی بسته مرد ميدان اين هفته، روایتگر مردي است که هم در کسب علوم ديني در ميدان بوده هم در راه عمل به دين خدا پيروز ميدان؛ شهيد ولي الله محموديان از گرمه. خبرنگار صداوسیما همصحبت مادر گرامی این شهید شده است.

او دوم تیر ۱۳۴۲ در شهرستان گرمه چشم به جهان گشود. پدرش محمدرضا و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند. سپس به فراگیری علوم دینی و حوزوی تا (سطح۱) پرداخت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم اسفد ۱۳۶۳ با سمت مبلغ در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. پیکرش مدت ها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.