پخش زنده
امروز: -
خطیب جمعه همدان تاکید کرد: علم و دانش کشورمان را نمیتوان با ترور از بین برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،امام جمعه موقت همدان در خطبههای نماز جمعه شهر همدان به بخشهایی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با ورزشکاران و مدال آوران کشور اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب با تحلیل دقیق اوضاع منطقه، آمریکا را شریک اصلی جنایات در غزه دانستند و تأکید کردند که ملت ایران زیر بار زور نمیرود و علم و دانش کشور را نمیتوان با ترور از بین برد.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن فاضلیان افزود: رهبرمعظم انقلاب همچنین خطاب به سیاستمداران آمریکایی فرمودند در حالی ادعای طرفداری از مردم ایران مطرح میکنندکه همین دولت، عامل اصلی تحریمها و فشارها بر ملت ایران است.
خطیب جمعه همدان با اشاره به چهلوهفتمین سالروز خیزش دانش اموزی ۳۰ مهر سال ۵۷ در همدان افزود: در این روز دانشآموزان انقلابی همدان با شجاعت در میدان شهر تجمع کردند و مورد حمله مأموران رژیم پهلوی قرار گرفتند که سه نفر از آنان به شهادت رسیدند و ۲۸ نفر مجروح شدند؛ که این خیزش زمینهساز قیام پنجم آبان و در ادامه شکلگیری حرکتهای دانشآموزی تا ۱۳ آبان شد.
امام جمعه موقت همدان در ادامه خطبهها ضمن توصیه مردم دارالمومنین همدان به حفظ حجاب و رعایت ارزشهای دینی، بر لزوم ترویج فرهنگ عفاف در جامعه تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید حسن فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت هفته پرستار، این بانوی بزرگ را نماد صبر، فصاحت و شجاعت دانست و تصریح کرد: حضرت زینب (س) زینت پدر و وارث فضایل خاندان عصمت و طهارت است . همچنین امام جمعه موقت همدان با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیتالله موسوی همدانی، نماینده فقید ولیفقیه در استان، اعلام کرد: مراسم بزرگداشت هجدهمین سالگرد ارتحال وی روز چهارشنبه، هفتم آبانماه، ساعت ۹ صبح در مزار آن عالم ربانی درباغ بهشت شهر همدان برگزار خواهد شد.