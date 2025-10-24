تیم مهارتی خراسان رضوی در مسابقات ملی مهارت موفق به کسب ۱۱ مدال با ارزش و چهار دیپلم افتخار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جوانان نخبه استان خراسان رضوی در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان، «شش مدال طلا»، «سه مدال نقره»، «دو مدال برنز» و چهار مدالیون (دیپلم افتخار) کسب کرند.

احمد دوستی در رشته آجرچینی، امیر محمد طاهری در رشته صافکاری خودرو ،خانم پرنیا پوربافرانی در رشته قنادی و شیرینی پزی، سیدعلی حسینی در رشته نقاشی خودرو ، حسین نظام زاده در رشته سازه‌های چوبی، علیرضا مدبری وصالح حوران فر در رشته تیمی رباتیک موفق به کسب مدال طلا شدند.

سجاد صفری در رشته طراحی مهندسی مکانیک، مسلم خوش زبان در رشته لوله کشی و اجرای سیستم گرمایشی و پارسا فرقانی در رشته نانوایی حجیم و نیمه حجیم نیز مدالهای نقره این مسابقات را به دست آوردند.

علی اکبر سرداری هم در رشته مکانیک ماشین آلات سنگین و آیدا حقیقی در رشته نقاشی و دکوراسیون مدال برنز گرفتند.

و چهار مدالیون (دیپلم افتخار) نیز به آمنه شریفی رشته فناوری مد (خیاط زنانه)،آقای آرمین فرشچی رشته آشپزی امیرحسین زیبایی رشته امنیت سایبری و مهسا عظیمی رشته فناوری طراحی گرافیک رسید.