به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول مسابقات مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گفت: امیرسالار منتظری در رشته نقاشی خودرو مدال نقره، محمدحسین شاه‌محمودی در رشته فناوری وب مدال برنز و محمدحسین اکبری در رشته کاشی‌کاری مدال برنز کشور را به دست آوردند.

جلال میرجلیلی افزود: این سه مهارت‌آموز برنده مدال، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای رقابت‌های جهانی مهارت ۲۰۲۶ شانگهای چین دعوت شدند.

وی ادامه داد: مهارت‌آموزان استان یزد همچنین در شش رشته دیگر نیز حائز رتبه برتر کشوری (مدالیون برتری) شدند.

میرجلیلی اظهار داشت: محمدحسین صادقیان در امنیت سایبری، محمد بیک در طراحی مهندسی مکانیک، ابوالفضل دهقانی فیروزآبادی در پیرایش گری مردانه، فاطمه شاکری در فناوری مد، شهاب فلاح نژاد تفتی در تاسیسات الکتریکی و امیرحسین زارعی در قنادی و شیرینی پزی موفق به کسب رتبه برتر شدند.

مسئول مسابقات مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تصریح کرد: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمد که تیم المپیاد مهارت استان یزد با ۱۶ رقابت‌کننده در ۱۵ رشته مهارتی مرحله کشوری بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت حاضر شده بود.