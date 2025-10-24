جزئیات پیشفروش محصولات سایپا ویژه دارندگان خودروهای فرسوده
پیشفروش محصولات سواری سایپا ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از ساعت ۱۰ صبح فردا ۳ آبان ماه آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این مرحله از پیشفروش محصولات سایپا؛ خودروهای ساینا S، کوییک GX_L و ساینا GX_L دوگانه سوز و کوییک S ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شده است.
براساس بخشنامه فروش؛ متقاضیانی که درخواست ثبتنام در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را دارند باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع فرآیند ثبتنام، اطلاعات هویتی و مشخصات خودروی فرسوده خود را در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حملونقل به نشانی nnhk.ir
ثبت کنند و پس از ثبت اطلاعات در این سامانه با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com
مراحل ثبت نام نهایی، انتخاب خودرو و واریز وجه را انجام دهند.
براساس اعلام سایپا، موعد تحویل خودروها از خرداد تا شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده و قیمت خودروها بر اساس نرخ روز در زمان تحویل و مندرج در قرارداد مشتریان محاسبه خواهد شد.
