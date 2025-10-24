پخش زنده
برخورد خودروی پژو و کامیون در جاده اقلید به یاسوج، سه کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اقلید گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودروی پژو پارس و یک دستگاه کامیون بنز ده چرخ در جاده اقلید-یاسوج، در محدوده دوراهی قدمگاه امام رضا به مرکز اورژانس، آمبولانسهای مرکز اورژانس اقلید به محل حادثه اعزام شدند.
محسن رضایی افزود: بر اثر شدت برخورد ۲ نفر در صحنه حادثه جان باختند و عوامل اورژانس ۲ مصدوم دیگر را پس از دریافت خدمات اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا شهر سده منتقل کردند.
رییس مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اقلید بیان کرد: یکی دیگر از مصدومان در بیمارستان ولیعصر اقلید جان خود را از دست داد.