به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: تیم مینی‌فوتبال شهرستان فارسان با شکست تیم‌های تهران، مازندران و کسب ۱۰ امتیاز فقط یک بازی تا قهرمانی و افتخار آفرینی در لیگ برتر بانوان کشور فاصله دارد.

حسین زمانی افزود: نماینده استان چهارمحال و بختیاری در روز دوم رقابت‌های مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران توانسته با نتایج ۶ بر یک و ۵ بر ۲، به ترتیب، تیم‌های اتحاد اصفهان و مدافعان حرم تبریز را شکست دهد.