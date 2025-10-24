پخش زنده
تیم فارسان و سناخ کردستان در لیگ برتر بانوان کشور برای کسب قهرمانی با هم رقابت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: تیم مینیفوتبال شهرستان فارسان با شکست تیمهای تهران، مازندران و کسب ۱۰ امتیاز فقط یک بازی تا قهرمانی و افتخار آفرینی در لیگ برتر بانوان کشور فاصله دارد.
حسین زمانی افزود: نماینده استان چهارمحال و بختیاری در روز دوم رقابتهای مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران توانسته با نتایج ۶ بر یک و ۵ بر ۲، به ترتیب، تیمهای اتحاد اصفهان و مدافعان حرم تبریز را شکست دهد.