به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد دوانی در مراسم روز روز کارشناس در اهواز با بیان اینکه هر سامانه‌ای پس از راه‌اندازی با چالش‌های فنی و اجرایی مواجه بوده و سامانه ۲۰۲۰ از این امر مستثنی نیست، بیان کرد: از زمان راه اندازی در حال رشد و به روز اوری و برطرف کردن مشکلات اجرایی سامانه هستیم به همین منظور علاوه بر قرارداد اول تولید سامانه ۲۰۲۰، انعقاد قرارداد متمم اول و دوم در راستای بهبود و افزایش کیفیت بهره لرداری از سامانه مذکور در دست اقدام است.

وی ادامه داد:سامانه با ظرفیت کامل در کلیه کانون‌های استان‌ها در حال فعالیت است که همه کار‌های کارشناسی اعم از درخواست کارشناسی، ثبت مراحل انتخاب و ابلاغ کارشناس، گزارش کارشناسی، وصول گزارش، تعیین و وصول دستمزد، ارسال گزارش و توضیحات تکمیلی از طریق ۲۰۲۰ انجام می‌شود.. نائب رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد:امید داریم بزودی سامانه ۲۰۲۰ با رشد و تکوین فنی و به روز آوری بتواند بعنوان تنها سامانه ملی ارجاع عادلانه کارشناسی بستر کلیه سامانه‌های ارجاع کانون کار شناسی باشد.

دوانی خاطر نشان کرد: طبق ماده ۲۹ قانون، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی داپگستری هر دو سال یک بار به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب قوه قضاییه بروز رسانی میشود

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعرفه قبلی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده بود، اکنون تعرفه جدید را در شورای عالی بروز کرده و به قوه قضاییه پیشنهاد داده‌ایم و پیش بینی می‌شود که بزودی تعرفه مذکور در قوه قضاییه نهایی و قبل از پایان سال جاری توسط رئیس محترم قوه قضاییه ابلاغ گردد.