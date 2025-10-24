به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،به گفته دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان در این رقابت‌ها محمد علی اسکندر زاده دونده خوب و مستعد استان ضمن کسب مقام قهرمانی موفق شد نخستین طلای استان در جدول کلی المپیاد‌های ورزشی را نیز بدست آورد. سید اصغر ذوقی احسن افزود: در ۳۰۰۰ متر پیاده روی هم امیر علی نوری عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره را کسب کرد همچنین در ۴۰۰ متر با مانع و ۱۱۰ متر با مانع صالح نظری موفق به دریافت ۲ نشان برنز شد و در پرش ارتفاع هم فرزین حاصلی در جایگاه سوم این مسابقات ایستاد.

در این دوره از مسابقات دو و میدانی‌کاران در رده سنی نونهالان در مواد ۱۰۰ متر، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۱۱۰ متر بامانع، ۴۰۰ متر بامانع، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، رله سوئدی و پنجگانه ترکیبی، با حریفان رقابت می‌کنند.

هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر دو و میدانی (پسران) گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش به میزبانی استان کردستان با شرکت ۲۷۵ ورزشکار از سراسر کشور از صبح (پنجشنبه) اول آبان در ورزشگاه ۲۲ گولان شهرستان سنندج آغاز شده و در شامگاه جمعه دوم آبان با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی تیم‌های برتر به پایان می‌رسد.