به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه بخشداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌های این شهرستان، با بیان اینکه طرح‌های جاده‌ای بزرگی با اعتبارات ملی در این شهرستان در دست اجراست گفت: امسال ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات اداره حمل و نقل و راهداری برای آسفالت و روکش جاده ۸ رشته راه بین شهری و ۲۰ میلیارد تومان اعتبار بنیاد مسکن برای آسفالت راه‌های مناطق روستایی صومعه سرا تخصیص یافت که با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

سعید رحمت زاده در ادامه این جلسه افزود: ۱۶ نقطه کور آنتن دهی تلفن همراه در شهرستان صومعه سرا شناسایی شده که در نیمه نخست امسال با نصب ۶ دکل مخابراتی، مشکل آنتن دهی ۶ روستا بر طرف شد و مشکل آنتن دهی بقیه روستا‌ها هم پس از تأمین اعتبار لازم، با نصب دکل مخابراتی برطرف می‌شود.

فرماندار صومعه‌سرا هم در این نشست با بیان اینکه دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌ها باید مشکلات این مناطق را شناسایی و برای رفع آن‌ها تلاش کنند، گفت: شهرستان صومعه‌سرا هزار و ۲۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق دارد که تاکنون ۶۵ درصد این شبکه با نصب کابل خود نگه دار، نوسازی شده است.

حمید رضائی افزود: امسال سهمیه تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار ۲۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۱۵۰ کیلومتر انجام شده و ۵۰ کیلومتر باقی مانده هم تا پایان سال انجام خواهد شد.