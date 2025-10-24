با فرارسیدن فصل پاییز، صدای زندگی دوباره در مزارع سبزی استان گلستان پیچیده و کشاورزان این خطه شمالی کشور برداشت انواع سبزی‌های معطر و باکیفیت را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این روز‌ها در کنار جاده‌های استان، سبزی‌کاران گلستانی انواع سبزی‌های پرمصرف از جمله شوید، گشنیز، تره، جعفری و اسفناج را عرضه می‌کنند؛ محصولاتی که با طراوت، عطر و طعم ویژه خود جایگاه خاصی در بازار‌های کشور دارند.

کشت و برداشت سبزی در گلستان، علاوه بر تأمین بخش مهمی از نیاز بازار، زمینه اشتغال صد‌ها نفر را نیز فراهم کرده است؛ از کشاورزان و کارگران مزرعه گرفته تا افرادی که در مراحل برداشت، بسته‌بندی و عرضه فعالیت دارند.

برداشت سبزی در مزارع گلستان معمولاً تا اواخر آذرماه ادامه دارد و سپس زمین‌ها برای کشت بعدی آماده می‌شوند.