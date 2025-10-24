بیبندوباریهای موجود در جامعه، جنگ با خداباوری مردم است
بیبندوباریهای موجود در جامعه که باعث نارضایتی عمومی شده ،جنگ با خداباوری مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، امام جمعه مشهد امروز در خطبه سیاسی نماز جمعه در حرم مطهر رضوی گفت: اینکه عدهای میگویند نهی از منکر نکنید، مسئله حجاب را پیگیری نکنید، جلوی اباحه گری را نگیرید تا انسجام ملی حفظ شود؛ حرف درستی نیست؛ زیرا ما هر چه داریم به خاطر خدا و دین خدا و پیامبر اکرم (ص) است.
آیتالله سید احمد علمالهدی افزود: اینکه امروز وحدت و انسجام ملی ما گوهر گرانقدری است که در مقابل دشمن صلابت ما را حفظ کرده است و باید برای آن هزینه بدهیم، اما این هزینه شامل دین نمیشود؛ هدف از انقلاب اسلامی ما توسعه و عزت دین بوده و هست که ابزارش نیز انسجام ملی است.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند «خودباوری» با «خداباوری» در جامعه گفت: باید بدانیم که با تکیهبر قدرت الهی میتوانیم به هر چه اراده کنیم، دست پیدا کنیم و در غیر این صورت هیچ کاری از ما ساخته نیست؛ در همین راستا دشمن به دنبال ایجاد گسست بین خودباوری و خداباوری در نسل جوان است؛ زیرا جوانی که قرار شد به دنبال امیال و آرمانهای نفسانی برود، دیگر نمیتواند خداباور باشد.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه در این انقلاب باید خداباوری، خودباوری و مردمباوری بر جریان اجتماعی ما حاکم شود، اظهار کرد: اخیراً مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان نخبه و المپیادی «خودباوری» را برای ما محسوس و ملموس قرار دادند و فرمودند «این موشکهایی که ما به اسرائیل زدیم، شناسنامه جوان ایرانی است، محصول فکر، صنعت، فعالیت و فداکاری جوان ایرانی است که با تکیهبر ایمان، اعتقاد و خداباوری به اوج رسیده است.
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه شناسنامه جوان ایرانی، این اقتدار و توانمندی مقابله با استکبار جهانی است، خاطرنشان کرد: ما باید بدانیم که امروز به نقطهای از قدرت رسیدیم که با فناوری، فکر، شهامت و فداکاری جوان ایرانی میتوانیم پایگاه فناوری تمام جنگها و انسان کشیهای روی کره زمین را با یک حرکت خاک و خاکستر کنیم.
وی با بیان اینکه خودباوری زمانی قابل تحقق و اعتماد است که با خداباوری پیوند خورده باشد، تصریح کرد: در مدتی که از جنگ ۱۲ روزه پشت سر گذاشتیم، پیشرفتهای جوان ایرانی در عرصه اختراعات، فعالیتهای دانشبنیان، حوزه ورزشی سرعت گرفت که علت این رشد موفقیتها این بود که خداوند متعال خواست نشان بدهد آنجا که اراده الهی باشد، بندگانش در اوج عظمت و پیشرفت قرار خواهند گرفت.