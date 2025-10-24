به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بهار طهماسبی با برتری برابر نماینده چین در روز دوم رقابت‌های تکواندوی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین و در بخش کیوروگی به یک‌چهارم نهایی رسید.

طهماسبی در مرحله نخست رودرروی نماینده مالزی قرار گرفت که در دو راند پیاپی با نتایج ۷ بر صفر و ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی دور بعد شد.

نماینده ایران در یک‌هشتم نهایی به مصاف هیوتینگ لیو از چین رفت و در مجموع سه راند برابر این حریف پیروز شد. طهماسبی پس از شکست ۱۰-۷ در راند نخست، دو راند بعدی را با نتایج ۵-۴ و ۹-۹ برد.

طهماسبی برای رسیدن به جمع ۴ نفر برتر و قطعی کردن مدال برنز خود تا ساعاتی دیگر با فاطیما العبدالات از اردن دیدار می‌کند.

هدایت تیم پسران ایران برعهده فیض‌الله نفجم است و گیتا ویسی نیز تیم دختران را مربیگری می‌کند.