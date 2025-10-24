امام‌جمعه موقت خرم‌آباد گفت: تاریخ پر است از بدعهدی آمریکا، کمااینکه در نمونه اخیر یعنی برجام دیدیم که چگونه از تعهد خارج و آن را نادیده گرفت.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، امام جمعه موقت خرم آباد در خطبه‌های نمازجمعه امروز در محل مصلی الغدیر خرم‌آباد، با سفارش همگان به تقوای الهی و با اشاره به برخی مناسبت‌های پیش‌رو، اظهار کرد: آمریکا سابقه‌ای بس تاریک همچون استعمار و زورگویی و غارت منابع کشورها در ایران اسلامی و خیلی از کشور‌های دنیا دارد و چهارم آبان مصادف با اعتراض امام راحل به لایحه کاپیتولاسیون، به این زورگویی استکبار علیه ملت ایران است.

حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر خاطرنشان کرد: انجام کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، تحمیل محمدرضا پهلوی به کشور، جریان طبس، جنگ تحمیلی ۸ساله، جنگ نفت‌کش‌ها، حمایت از منافقین و گروه‌های تروریستی، اعمال تحریم و فشار‌های اقتصادی، مصادره‌کردن اموال، زدن هواپیمای مسافربری و جنگ اخیر ۱۲ روزه نشان از سابقه تاریک و پر از خیانت آمریکا و ایادی آن دارد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با بیان اینکه ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرد، افزود: تاریخ پر است از بدعهدی آمریکا، کمااینکه در نمونه اخیر یعنی برجام دیدید که چگونه از تعهد خارج و آن را نادیده گرفت.

شمسی‌فر ادامه داد: اروپا نیز نشان داده که استقلالی نداشته و تابع آمریکاست، بنابراین نمی‌توان به کشور‌های اروپایی نیز اعتماد کرد.

وی، اثر مکانیسم ماشه را روانی و نه اقتصادی خواند و گفت: همان‌طور که دیدیم در جنگ ۱۲ روزه دشمنان همگی به کمک اسرائیل آمدند، اما به لطف الهی و تدبیر رهبر انقلاب و اتحاد و انسجام امت، ایران پیروز میدان شد، جنبه روانی تحریم‌ها را هم می‌توان با اتحاد و همبستگی خنثی کرد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد تصریح کرد: ملت ایران هیچ‌گاه زیر بار زور نرفته است و هرگاه کشوری بخواهد ظلمی بر این ملت وارد کند همچون جنگ ۱۲ روزه شکست خواهد خورد.

شمسی‌فر بیان داشت: انرژی هسته‌ای ایران را نمی‌توانید با بمباران از بین ببرید، چرا که دانش هسته‌ای ما بومی است.

وی با اشاره به دیگر مناسبت پیش‌رو و ولادت حضرت زینب (س) و تبریک روز پرستار، اظهار کرد: دولت مشکلات قشر زحمت‌کش پرستار را مدنظر داشته باشد.

امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار، گفت: انتظار می‌رود در جنگ اقتصادی که دشمنان علیه مردم ایران به راه انداخته‌اند، مسوولان با محتکران و افراد سودجو بدون اغماض برخورد کنند.