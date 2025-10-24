«عثمان جادون» نماینده موقت پاکستان در سازمان ملل با محکومیت ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد: این اقدامات برخلاف مفاد و روح توافق امضا شده در شرم‌الشیخ است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری رسمی دولت پاکستان (APP)؛ نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت تأکید کرد: صلح و ثبات پایدار تنها از طریق پایان اشغال و سرکوب ملت فلسطین قابل تحقق است و ادامه تجاوز و نقض حقوق بشر روند صلح را تضعیف می‌کند.

وی همچنین تصویب مقدماتی دو طرح غیر قانونی در پارلمان رژیم صهیونیستی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری و تداوم شهرک‌سازی را نقض آشکار حقوق تاریخی ملت فلسطین، حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانست.

نماینده پاکستان در ادامه بر لزوم اجرای کامل آتش‌بس، توقف دائم خصومت ها، خروج نیرو‌های اسرائیلی از غزه، فراهم‌سازی دسترسی آزاد به کمک‌های انسانی و تدوین طرح جامع بازسازی این منطقه تاکید کرد.