رئیس پلیس راه کردستان، محور سنندج -کرمانشاه، سقز _ بوکان و سنندج _ همدان را به ترتیب، پرخطرترین مسیر‌های استان از لحاظ بروز حوادث رانندگی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در این خصوص اظهار کرد: بیشترین تصادفات جاده‌ای در استان، روز‌های پنجشنبه و جمعه و در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ شب اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه دلیل ۳۰ درصد تصادفات جاده‌ای، تخطی از سرعت مطمئنه است افزود: عدم توجه به جلو، دومین عامل بروز حوادث رانندگی است.

به گفته رئیس پلیس راه کردستان، بیشترین مقصران تصادفات جاده‌ای رانندگان خودرو‌های پژو ۴۰۵ هستند و این میزان در استان، از میانگین کشوری بالاتر است.

سرهنگ عبدالملکی اضافه کرد: آمار تصادفات جاده‌ای رانندگان فاقد گواهینامه منجر به فوت در استان افزایش پیدا کرده و لازم است خانواده‌ها اجازه ندهند فرزندان نوجوانشان بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نمایند.

وی با بیان اینکه امسال تردد وسایل نقلیه در محور‌های استان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶۰ درصد افزایش داشت ادامه داد: با این‌وجود آمار حوادث رانندگی در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، تغییری نداشته است.

رئیس پلیس راه استان از افزایش تصادفات جاده‌ای در محور‌های روستایی استان خبر داد و گفت: این محور‌ها قابل کنترل نیست و تنها راه کاهش تصادفات، توسعه و فرهنگ‌سازی رعایت توصیه‌های ایمنی است.