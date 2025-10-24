آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم گفت: ترامپ تلاش می‌کند با کار‌های نمایشی از خود شخصیتی جذاب و منحصر‌به‌فرد بسازد؛ لذا مکرر اصرار می‌کند که توان هسته‌ای ایران را نابود کرده است در چنین فضایی مقام معظم رهبری فرمودند «به همین خیال باش» و با همین جمله ساده ترامپ را تحقیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به دیدار دست‌اندرکاران گردهمایی بین المللی بزرگداشت آیت الله میرزای نائینی با رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان مرحوم نائینی را از استوانه‌های حوزه علمیه نجف دانستند و از تضرع فوق العاده و مناجات و دعا و حال معنوی مرحوم نائینی در نماز شب یاد کردند و تأکید کردند که اینهاست که به حرکت در راه درست کمک می‌کند.

وی در ادامه در تحلیل بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع قهرمانان علمی و ورزشی کشور گفت: ایشان از پیروزی‌های ارزشمند نخبگان علمی، ورزشکاران و مدال آوران در عرصه‌های مختلف قدردانی و تشکر کردند و آن را مصداق شاخص و الگویی جامع از جهاد تبیین دانستند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اهتمام عملی رهبر معظم انقلاب در عرصه جهاد تبیین، گفت: ما در دوران نسل ششم جنگ‌ها که همان جنگ شناختی با محوریت تسخیر ذهن، اراده و ادراک جوامع است هستیم؛ بر خلاف جنگ‌های پیشین که بر تخریب فیزیکی متمرکز بودند، تمرکز در نسل ششم جنگ‌ها بر تخریب ذهن، اراده و ادراک جوامع است؛ به همین خاطر رهبر معظم انقلاب فتوای جهاد تبیین را صادر کردند.

رهبر انقلاب در برابر جنگ ادراکی دشمن سلاح نرم برداشته‌اند

امام جمعه قم اذعان کرد: وسوسه دشمن را با سلاح سخت نمی‌شود از ذهن‌های مردم و به ویژه جوانان برطرف کرد؛ بلکه باید سلاح نرم برداشت و با تبیین این مشکل را بر طرف کرد؛ از این رو خود رهبر انقلاب هم سلاح نرم برداشتند و هم خود نسبت به وقایع تبیین گری می‌کنند وهم دیگران را به تبیین دعوت می‌کنند.

پاسخ رهبر انقلاب، ترامپ را تحقیر کرد

آیت‌الله سعیدی افزود: ترامپ تلاش می‌کند با کار‌های نمایشی از خود شخصیتی جذاب و منحصر‌به‌فرد بسازد تا بر ادراک عمومی جهانیان تأثیر گذار باشد؛ لذا مکرر اصرار می‌کند که توان هسته‌ای ایران را نابود کرده است و می‌خواهد این افتخار را برای خود ثبت کند؛ در چنین فضایی مقام معظم رهبری فرمودند «به همین خیال باش» و با همین جمله ساده ترامپ را تحقیر کردند و فرمودند شما چکاره دنیا هستید و چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات هسته‌ای دارد یا ندارد.

وی تأکید کرد: اینگونه سخنان به دشمن پیام می‌دهد که تهدید‌های تو هیچ تأثیری در ما ندارد و اینگونه سخن گفتن رهبری سبب تقویت روحیه مردم و تخریب روحیه دشمن می‌شود.

امام جمعه قم در ادامه به مناسبت‌های هفته پیش رو اشاره کرد و گفت: دوشنبه ۵ آبان و ۵ جمادی الاول روز ولادت حضرت زینب کبری (س) است؛ که این روز را روز پرستار نامیده‌اند؛ لذا ما از همه پرستاران سخت کوش و متعهد تشکر داریم.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) بانویی است که در مقابل ستمگران زمان خود ایستاد و بنی امیه و رژیم و ستم آنها را محکوم کرد، افزود: مردم ما بخصوص دختران و بانوان نیز با تأسی به حضرت زینب (س) در برابر ظلم زورگویان مستکبر عالم و به‌ویژه صهیونیست‌ها و دولت آمریکا ایستاده و تحت تأثیر تهدید‌ها و سخنان بیهوده آنها در عرصه‌های مختلف قرار نگرفته و مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان می‌کوبند.

آیت الله سعیدی همچنین با گرامیداشت سالروز شهات شهید نوجوان محمد حسین فهمیده گفت: این شهید دانش آموز الگوی قشر‌های مختلف به ویژه نوجوانان است.