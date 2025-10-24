پخش زنده
عسل گلتپه نماینده وزن ۶۳+ کیلوگرم تیم ملی تکواندو دختران با برتری برابر نماینده ازبکستان قدم اول را محکم برداشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تکواندوی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین و در بخش کیوروگی ظهر امروز (جمعه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد و عسل گلتپه در وزن ۶۳+ کیلوگرم دختران با برتری برابر نماینده ازبکستان قدم اول را محکم برداشت.
پرچمدار کاروان ایران در نخستین مسابقه خود در این رقابتها به مصاف فیروزه ارنازارووا از ازبکستان رفت و در پایان ۲ بر یک حریفش را شکست داد و صعود کرد.
گلتپه در راند نخست با عملکردی خوب برابر حریف خود به برتری ۵ بر ۳ رسید، اما در راند بعدی ۵-۴ باخت تا کار به راند سوم کشیده شود.
در راند سوم باز هم این گلتپه بود که با نمایشی تماشایی ۱۰ بر ۲ به برتری رسید تا در نهایت به دور بعد صعود کند.
نماینده وزن ۶۳+ کیلوگرم دختران در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف پریشا سانتوش شتی از هند میرود و در صورت برتری برابر این رقیب، مدال برنز خود را قطعی میکند.
پیش از این بهار طهماسبی در وزن ۴۴- کیلوگرم به یکچهارم نهایی رسیده بود.