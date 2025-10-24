پخش زنده
استاندار گیلان گفت: فرهنگ ایثار و مقاومت ریشه در باورهای دینی و تاریخی مردم این استان دارد و گیلانیها در همه دوران، پیشتاز دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس امروز در چهاردهمین اجلاس آزادگان موصل ۱ و ۲ در شهرستان لنگرود، با قدردانی از برگزارکنندگان، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، این شهرستان را از مناطق ویژه و شاخص گیلان در عرصه ایثار و مقاومت دانست.
وی با اشاره به نقش برجسته مردم لنگرود در دوران دفاع مقدس، افزود: شهرستان لنگرود به لحاظ تعداد شهدا، ایثارگران و آزادگان در مقایسه با جمعیتش، یکی از مناطق استثنایی گیلان و کشور است و مردم این خطه در روزهای سخت دفاع مقدس، با گذشت از جان و مال خود، برگهای زرینی از تاریخ ایثار را رقم زدند.
استاندار گیلان با بیان اینکه ما کمتر از تاریخ خود میدانیم، افزود: مطالعه و بازخوانی دقیق رویدادهای تاریخی برای درک بهتر واقعیتهای امروز ضروری است، چرا که دشمنان این سرزمین در طول دهههای اخیر همواره درصدد ضربه زدن به ملت ایران بودهاند.
هادی حقشناس با مرور بخشی از رویدادهای تاریخی از جنگهای ایران و روسیه تا دوران دفاع مقدس، افزود: گیلان و لنگرود همواره در خط مقدم دفاع از کشور قرار داشتهاند و رزمندگان این دیار در عملیاتهای متعدد نقشآفرین بودهاند.
وی همچنین با اشاره به سابقه درخشان مردم گیلان در کمکهای مردمی و پشتیبانی از جبههها، اضافه کرد: اعزام دهها کامیون اقلام مورد نیاز رزمندگان توسط مردم متدین و ولایتمدار گیلا ن، نشاندهنده عمق باورهای دینی و انقلابی این دیار است.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه ریشه ایثار و مقاومت مردم این استان در اعتقادات مذهبی و تاریخی آنان نهفته است، گفت: از قیام آل بویه تا ظهور شیخ زاهد گیلانی و شکلگیری سلسله صفویه، گیلان همواره خاستگاه اندیشههای دینی و ولایی بوده است.
وی در پایان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و آزادگان سرافراز گفت: امروز امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا و پایداری ایثارگران است و وظیفه همه ماست که راه آنان را با ایمان، بصیرت و وحدت ادامه دهیم.
هادی حقشناس پس از حضور در این مراسم، در نمازعبادی ـ سیاسی جمعه در شهر لنگرود نیز شرکت کرد.