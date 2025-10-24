پخش زنده
امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بانوانی زینبگونه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام عادل پور، امامجمعه خرمشهر، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق شهروندی مردم، خواستار اصلاح روند واگذاری پیادهروها و فضاهای سبز شهری به افراد خاص شد.
وی با اشاره به اینکه یکی از ابتداییترین حقوق شهروندی، امکان تردد آزاد مردم در پیادهروها و استفاده از بوستانهاست، گفت: در سالهای اخیر شاهد واگذاری بخشی از پیادهروها و فضاهای سبز به برخی افراد هستیم که این موضوع تعرض آشکار به حقوق عمومی مردم محسوب میشود.
امامجمعه خرمشهر افزود: این روند که از حدود ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته آغاز شده، امروز در برخی مناطق به حدی رسیده است که عرض پیادهروها تقریباً بهطور کامل برای ایجاد دکه و سازههای تجاری اشغال شده و مردم برای تردد دچار مشکل هستند.
حجتالاسلام عادل پور با انتقاد از واگذاری این فضاها به افراد بینیاز و دارای شغل، از شهردار و اعضای شورای شهر خواست تا با بازنگری در این رویه، حقوق مردم را بازگردانند.
وی همچنین از دادستان شهرستان خواست برای استیفای حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع منافع عمومی اقدام لازم را انجام دهد.
در ادامه خطبهها، امامجمعه خرمشهر به مناسبت فرارسیدن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س) در نقش مادری و ولایتمداری گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند بانوانی زینبگونه است که با ایفای نقش مادری، بنیان خانواده و ارزشهای اسلامی را تقویت کنند.
وی تهدیدهای فرهنگی دشمن را از مهمترین چالشهای امروز جامعه دانست و افزود: دشمن زیست عفیفانه دختران و زنان ما را هدف گرفته است. بانوان ما باید با جهاد تبیین، این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و نسل جدید را نسبت به کرامت زن در اسلام آگاه سازند.
امامجمعه خرمشهر همچنین با اشاره به روز نوجوان و بسیج دانشآموزی و یادآوری رشادتهای شهید محمدحسین فهمیده، به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مدالآوران ورزشی اشاره کرد و گفت: دشمن در جنگ نرم تلاش میکند ملت را ناامید سازد، اما موفقیتهای علمی، ورزشی و صنعتی کشور، نشانه کارآمدی نظام اسلامی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پخش سریال فاخر پسران هور از رسانه ملی اشاره کرد و ضمن تجلیل از عوامل تولید آن گفت: این اثر ارزشمند، رشادتهای مردم عرب خوزستان و دلاوریهای شهید علی هاشمی را به زیبایی به تصویر کشیده و مایه افتخار استان خوزستان است.
امامجمعه خرمشهر همچنین با اشاره به اعتراضات گسترده در ایالات متحده گفت: تظاهرات میلیونی در بیش از دو هزار شهر آمریکا علیه سیاستهای ترامپ نشان از شتاب گرفتن روند افول آمریکا دارد. امروز ۶۰ درصد جوانان آمریکایی از رژیم صهیونیستی متنفرند و ۱۲ درصد جمعیت این کشور با ناامنی غذایی مواجهاند.
وی تأکید کرد: برجستهسازی موفقیتهای کشور، امیدآفرینی و حفظ وحدت ملی، راه خنثیسازی عملیات روانی دشمنان انقلاب اسلامی است.