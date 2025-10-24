به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در هفته نخست مسابقات گروه الف کشتی لیگ برتر باشگاه‌های کشور، صبح امروز دو تیم ستارگان پاس ساری و نام‌آوران خراسان شمالی در سالن سید رسول حسینی ساری به مصاف هم رفتند که تیم میزبان، ۸ بر ۲ تیم نام آوران خراسان شمالی را شکست داد.



در نتایج انفرادی هم در وزن ۵۷ کیلوگرم امیر محمد قنبری از تیم نام آوران خراسان شمالی ۵ بر ۱ امیر پرسته را مغلوب کرد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم محمد خدابخشی از تیم پاس ستارگان ساری ۱۰ بر ۴ امیرحسین علیزاده از نام‌آوران خراسان شمالی را شکست داد.



در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد مهدی پلنگ بار ۹ بر صفر، علی رضا حیدری از خراسان شمالی را از پیش رو برداشت.

آرمین مجیدی‌فر در وزن ۷۰ کیلو یوسف حسن پور را ۱۳ بر ۲ مغلوب کرد.



در وزن ۷۴ کیلوگرم ابوالفضل بابایی ۴بر۲ مقابل مهدی عباسپور از نام آوران خراسان شمالی به پیروزی رسید.

در ۸۶ کیلوگرم محمد حسین نوروزیان از تیم ستارگان پاس ساری ۹ بر ۵ مجید باقری را مغلوب کرد.



در ۹۲ کیلوگرم سید رضا هاشمی ۲ بر ۲ و بر اساس اخطار‌ها مقابل محسن کوچی‌زاد از تیم نام آوران خراسان شمالی نتیجه را واگذار کرد.

در ۹۷ کیلو مهدی حاجیلو بیان از تیم ستارگان ساری حریف خود مسعود ساعدی را ۱۱ بر صفر شکست داد و در ۱۲۵ کیلوگرم نیز علیرضا گرزین از تیم ستارگان پاس ساری مقابل طا‌ها خمینی از تیم نام آوران خراسان شمالی ۵ بر ۴ به برتری رسید.