نمایشگاه گل های داوودی در باغ گیاه شناسی ملی ایران

نمایشگاه گل‌های داوودی تا ۳۰ آذر در باغ گیاه شناسی ملی ایران برپاست. این باغ به وسعت ۱۴۵هکتار در دامنه جنوبی رشته کوه البرز در اراضی چیتگر، در شمال غربی تهران واقع شده است.
عکاس :مهسا صفری
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ - ۰۷:۲۷
