به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه بوکان در تضشریح این خبر اعلام کرد : در پی تلاش شبانه‌روزی شورای تأمین این شهرستان، ۳۰ هکتار از اراضی ملّی واقع در ضلع شرقی شهر بوکان برای احداث آرامستان جدید به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گرفت تا مشکل کمبود فضای دفن اموات این شهر پس از چند سال انتظار برطرف شود.

ماموستا عباس احمدی افزود: در سال‌های اخیر، ظرفیّت آرامستان فعلی شهر بوکان به طور کامل تکمیل شده و شهرداری و شورای اسلامی شهر در سه سال گذشته اقدام‌های ناقص و مبهم متعددی برای معامله با مالکان و خرید زمین به منظور توسعه آرامستان انجام دادند، اما هر بار این اقدامات به دلایل مختلف از جمله بررسی نشدن شرایط زمین یا وجود ابهام در روند معاملات به نتیجه نرسید.

وی افزود: به دنبال تداوم این وضعیّت موضوع خرید زمین را برای تصمیم گیری نهایی به شورای تأمین شهرستان ارجاع شد که در نهایت و با تدبیر این شورا مقرر شد به جای خرید زمین از اشخاص حقیقی، بخشی از اراضی ملّی واقع در شرق شهر برای احداث آرامستان جدید به صورت رایگان به شهرداری واگذار شود.

امام جمعه بوکان تاکید کرد: بر اساس این تصمیم، در مرحله نخست ۳۰ هکتار از مجموع ۸۰ هکتار اراضی ملّی در ضلع شرقی شهر برای احداث آرامستان تخصیص یافته و به زودی تحویل شهرداری بوکان می‌شود تا پس از استقرار زیرساخت‌های لازم آنرا به مرحله بهره برداری برساند.