نامزدهای نهایی نخستین جایزه سهراب سپهری از بین ۱۱۵ کتاب بررسیشده، معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر بخش شعر جایزه سال سهراب سپهری، درباره کتابهای نهایی بخش شعر این جایزه، گفت: بر اساس رأی هیئت داوران، مجموعه شعرهایی از پنج شاعر از استانهای مختلف برای کسب این جایزه ادبی که برای تقدیر از بهترین مجموعه شعر نو در سال ۱۴۰۳ تعریف شده رقابت کردند.
حسنا محمدزاده افزود: این جایزه در بهار ۱۴٠۴ و برای نخستینبار در شاخه شعر و به قصد بزرگداشت جایگاه سهراب سپهری پایهریزی و در دو بخش تصویرسازی و شعر بهمنظور ارج نهادن به میراث فکری و هنری سهراب سپهری، کشف و معرفی استعدادهای نوظهور در عرصه هنر و ادبیات و ترویج نگاه هستیشناسانه این شاعر برگزار شد.
وی گفت: کتابهای فرفره کولی اثر مهدی حاتمی، استخوانهای گرسنه اثر صابر سعدیپور، شکوفههایم گنجشک میشوند اثر لیلا پیکریفر، پشت کدام ابر ماندهای اثر یوسف علیپور و ماهبان اثر محسن حسینخانی نامزدهای نهایی بخش شعر جایزه سهراب سپهری هستند.
دبیر بخش شعر جایزه سال سهراب سپهری با اشاره به اینکه کتاب گزیده آثار راهیافته به مرحله نیمهنهایی جایزه سپهری در حال انتشار است و به نامزدها اهدا میشودگفت: جایزه سال سهراب سپهری به موازات بخش ادبی، بخش علمی خود را نیز در حال پیریزی دارد و قرار است کنفرانس بینالمللی سهراب سپهری با هدف ایجاد تعامل بین محققان داخلی و خارجی در دانشگاه کاشان برگزار شود.