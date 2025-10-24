پخش زنده
بیست و دومین همایش مدیران هیئات محوری و برگزیده کشور امروز در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اختتامیه بیست و دومین همایش مدیران هیئات محوری و برگزیده کشور امروز در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد.
این همایش با شرکت پانصد مدیر هیئات مذهبی برگزیده از سراسر کشور به مدت دو روز به میزبانی قم برگزار شد.
حجت الاسلام سید حسین حاتمی دبیر این همایش گفت: در آستانه برگزاری ایام فاطمیه این همایش با محوریت موضوعات الگوی سوم زن، نقش آفرینی بانوان و نقطه مطلوب خانواده در قالبهای سخنرانی، کمیسیون و کارگاه به صورت بحث آزاد و گفتوگو محور برگزار شد.