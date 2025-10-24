به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد کمتر از ۲۳ سال جهان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد بخشی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. عظیمی در این دیدار با موخامد خانی اف از روسیه پیکار می‌کند.

مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق فرداشب برگزار می‌شود.