۱۴ آبان به عنوان روز مازندران، در واقع روزی برای همه ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه رامسر گفت: روز مازندران نه تنها برای خود مازندران بلکه سراسر کشور مهم است، چون به لحاظ دینی مردم مازندران، اسلام را با رویکرد شیعه پذیرفتند که از نظر تاریخی و سیاسی هم بسیار مهم است.

حجت الاسلام محمود علیخانی افزود: ۱۴ آبان فرصتی است تا درهمه شهر‌ها و روستا‌های مازندران، ویژه برنامه‌هایی اجرا شود و فقط در یک روز خلاصه نشود.

وی با بیان اینکه مردم این دیار دو و نیم قرن در برابر اسلام انحرافی اموی و عباسی مقاومت کردند و در نهایت اسلام ناب محمدی را با محوریت اهل بیت پذیرفتند گفت: قدرت‌های اموی و عباسی نتوانستند مازندران را فتح کنند و مردم این دیار اسلام را با رویکرد اهل بیت (ع) و علویان پذیرفتند که نشان از بصیرت آنان دارد.

امام جمعه رامسر تصریح کرد: این حکومت نه تنها در تبرستان و دیلمان شکل گرفت بلکه توسعه پیدا کرد و تا یمن گسترش یافت.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به تقارن روز مازندران با ایام فاطمیه، امسال برنامه‌های گسترده‌ای با عنوان "زنان فاطمی تبرستان" در رامسر برگزار خواهد شد.