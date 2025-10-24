لیگ برتر کشتی آزاد ایران در گروه A؛ پیروزی ستارگان پاس مقابل نام آوران
هفته نخست لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در گروه A امروز (جمعه) در شهر ساری استان مازندران برگزار شد.
نتایج مسابقات انفرادی به شرح زیر است:
ستارگان پاس ساری ۸ – نام آوران خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است)
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۱ – امیرمحمد قنبری ۵،
۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی ۱۰ – امیرحسین علیزاده صفر
۶۵ کیوگرم: محمدمهدی پلنگوار ۹ – علیرضا حیدری صفر
۷۰ کیلوگرم: آرمین مجیدی فر ۱۳ – یوسف حسین پوران ۲،
۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۴ – مهدی عباس پور
۷۹ کیلوگرم: پارسا قنبری ۱۴ – مهدی علی پور ۶،
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان ۹ – مجید باقری ۵،
۹۲ کیلوگرم: سید رضا هاشمی ۲ – محسن کوچ نژاد، برنده ۲،
۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان ۱۱ – مسعود ساعدی صفر
۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۵ – طاها خمینه ۴
دیروز نیز در گروه B تیم بانک شهر با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل تیم جوانان ستارگان ساری به پیروزی دست یافته بود.