لیگ برتر کشتی آزاد ایران در گروه A؛ پیروزی ستارگان پاس مقابل نام آوران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار تیم ستارگان پاس ساری با نتیجه ۸ بر ۲ مقابل تیم نام آوران خراسان شمالی به برتری دست یافت.

نتایج مسابقات انفرادی به شرح زیر است:

ستارگان پاس ساری ۸ – نام آوران خراسان شمالی ۲ (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است)

۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۱ – امیرمحمد قنبری ۵،

۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی ۱۰ – امیرحسین علیزاده صفر

۶۵ کیوگرم: محمدمهدی پلنگوار ۹ – علیرضا حیدری صفر

۷۰ کیلوگرم: آرمین مجیدی فر ۱۳ – یوسف حسین پوران ۲،

۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۴ – مهدی عباس پور

۷۹ کیلوگرم: پارسا قنبری ۱۴ – مهدی علی پور ۶،

۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان ۹ – مجید باقری ۵،

۹۲ کیلوگرم: سید رضا هاشمی ۲ – محسن کوچ نژاد، برنده ۲،

۹۷ کیلوگرم: مهدی حاجیلوئیان ۱۱ – مسعود ساعدی صفر

۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۵ – طا‌ها خمینه ۴

دیروز نیز در گروه B تیم بانک شهر با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل تیم جوانان ستارگان ساری به پیروزی دست یافته بود.