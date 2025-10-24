بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با بیان اینکه کشور ما به دنبال انرژی صلح آمیز است و آینده جهان از آن دانش هستهای است، افزود: کشورهایی که به دنبال مدیریت جهان هستند سعی میکنند دانش هستهای را منحصر خود کرده و به دنبال تبعیض علم هستند.
وی به سخنان اخیر رافائل گروسی مدیر کل آزانس بین المللی انرژی اتمی دریک روزنامه سوئیسی اشاره کرد و افزود: دانش فنی ایران با حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای از بین نرفته است و ایران توان غنی سازی اورانیوم ۶۰ درصد را دارد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: مدیر کل آزانس بین المللی انرژی اتمی که باید حافظ منافع هستهای کشورهای عضو باشد، خودش هم مانند آمریکا و اسرائیل تهدید میکند.
وی یادآور شد: آن جایی که دانش هستهای دارای مزایا و توانمندیهای فوقالعادهای در حوزه پزشکی، سامانههای نوین دفاعی و علوم دیگر است، بنابراین ما از برنامه هستهای کشورمان حمایت میکنیم.
خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه به یاوه گوییهای رئیس جمهور آمریکا در مورد برقراری صلح در منطقه خاورمیانه و تعهدات ایران اشاره کرد و گفت: از ایران خواسته شده سه تعهد در مورد به رسمیت شناختن اسرائیل، دفاع نکردن از مردم مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت و متوقف کردن موشکهای دور برد بدهد.
آیت الله صفایی بوشهری اظهار کرد: آمریکا که خود حامی و شریک جنگ در غزه، سوریه، عراق و ایران است، چطور میتواند حرف از تعهد و برقراری صلح بزند؛ این را هم بدانید که ایران پیروز نهایی بر کفر جهانی است.
وی گفت: آمریکا، جنگ را به راه میاندازد و با زور گویی میخواهد نتیجه را تحمیل کند ولی ایران را نمیتوان با زور گویی، تهدید و تحریم تحت تاثیرقرار داد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهردر ادامه به افتخار آفرینی جوانان در رقابتهای علمی و ورزشی اشاره کرد و گفت: شما با این مدالآوریتان توانستید نقطهی مقابل حرکت دشمن حرکت کنید و در عمل، توانایی جوان ایرانی و قدرت ملّت ایران را که در جوانهایش متجلّی است، نشان دادید.
وی افزود: دشمن در حمله ۱۲ روزه جنگ تحمیلی گمان میکرد کار ایران تمام شده ولی هم در میدان دفاع و هم دانش، پیروز ما بودیم.
آیت الله صفایی بوشهری در ادامه پنجم آبان سالروز ولادت حضرت زینب (س) را به جامعه پرستاری تبریک گفت و از مسئولان خواست نسبت به پرداخت حقوق و توجه به کار آنها عنایت ویژهای داشته باشند.