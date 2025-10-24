امام جمعه بوشهر:

از برنامه‌های هسته‌ای کشورمان حمایت می‌کنیم

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: دستیابی به فناوری هسته‌ای موجب اقتدار و توانمندی برای کشور است، بنابراین ما از برنامه‌های هسته‌ای کشورمان حمایت می‌کنیم.