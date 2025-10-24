نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: مدال‌آوران ایرانی در خط مقدم جنگ رسانه‌ای دشمن قرار دارند و افتخارآفرینی آنان نماد عزت و اقتدار ملت ایران است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هیأت‌های علمی و ورزشکاران تأکید کردند که مدال‌آوران کشور در خط مقدم جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن قرار دارند و برافراشتن پرچم ایران در میادین بین‌المللی، نشانه عزت و اقتدار ملت است.

وی در ادامه با اشاره به سالروز تصویب قانون کاپیتولاسیون در چهارم آبان‌ماه افزود: اعتراض امام خمینی (ره) در برابر این قانون ننگین و روشنگری ایشان، نقطه آغاز بیداری ملت ایران و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، بیان کرد: شهید فهمیده با نثار جان خود، معنای واقعی غیرت، شجاعت و ایمان را به جهانیان نشان داد. امروز نیز دانش‌آموزان باید با هوشیاری، خودباوری و ایمان در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

امام جمعه ایلام همچنین با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل اضافه کرد: رعایت اصول پدافند غیرعامل موجب کاهش خسارت‌های مالی و جانی و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر تهدید‌ها می‌شود.

وی مطرح کرد: امروز دشمن از طریق رسانه، تبلیغات و جنگ فرهنگی به دنبال ضربه‌زدن به کشور است و لازم است پدافند غیرعامل در همه عرصه‌ها جدی گرفته شود.