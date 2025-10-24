نشست ادبی از ایراک تا اراک در موزه قلعه حاج وکیل اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نشست ادبی از ایراک تا اراک با حضور مسئولان، کودکان و نوجوانان در موزه قلعه حاج وکیل اراک برگزار شد.
..........
در نشست شورای آموزش و پرورش خنداب چالشها و راهکارهای بهره برداری بهینه از فضاهای نوسازی شده برای آموزش دانش اموزان و جوانان بررسی و بر هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای مرتبط برای رفع این موانع تاکید شد.
---------
المپیاد ورزشی درون مدرسهای همزمان با هفته تربیت بدنی در دبیرستان فاطمه زهرا (س) تفرش با هدف نشاط و شادابی ورزشی دانش آموزان برگزار و از دبیران و دانش آموزان موفق و کوشا تجلیل شد.
-------
و شورای فرهنگ عمومی شهرستان آشتیان با حضور مسئولان شهرستان برگزار و بر ایجاد تقویم مناسبتی برای شهرستان تاکید شد.