امام جمعه مهاباد گفت: مجامع بینالمللی و مدافعان حقوق بشر باید در مقابل جنگافروزیهای رژیم صهیونیستی درکشورهای مختلف بایستند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبههای نماز جمعه در مسجد جامع، با انتقاد از سیاستهای استعماری و ضدبشری صهیونیستها گفت: سازمانهای مدافع حقوق بشر و آزادیخواهان جهان باید با هوشیاری و آگاهی کامل درخصوص اقدامات تجاوزگرانه استکبار جهانی به لبنان و ونزوئلا افشاگری کنند.
ماموستا عبدالسلام امامی با اشاره به سفر رئیسجمهور به استان آذربایجانغربی، از عملکرد آقای پزشکیان در انتصاب نخبگان اهل سنت در مناصب مهم دولتی قدردانی و ابراز امیدواری کرد این روند درآینده نیز همچنان ادامه یابد.
وی درادامه ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و روز هنرمند، به تشریح تبعات منفی دخالت درامور دیگران و اظهار نظرهای سطحی و ناآگاهانه پرداخت و از مسلمانان خواست با تعقل و تدبر، فرصت ارزشمند عبادت خالق یکتا را غنیمت بشمارند.
قبل از خطبههای نماز جمعه، رئیس بیمه سلامت مهاباد گزارشی از مهمترین خدمات ارائه شده به بیمه شدگان ارائه کرد.