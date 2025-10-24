به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد جامع، با انتقاد از سیاست‌های استعماری و ضدبشری صهیونیست‌ها گفت: سازمان‌های مدافع حقوق بشر و آزادیخواهان جهان باید با هوشیاری و آگاهی کامل درخصوص اقدامات تجاوزگرانه استکبار جهانی به لبنان و ونزوئلا افشاگری کنند.

ماموستا عبدالسلام امامی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان آذربایجان‌غربی، از عملکرد آقای پزشکیان در انتصاب نخبگان اهل سنت در مناصب مهم دولتی قدردانی و ابراز امیدواری کرد این روند درآینده نیز همچنان ادامه یابد.

وی درادامه ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و روز هنرمند، به تشریح تبعات منفی دخالت درامور دیگران و اظهار نظر‌های سطحی و ناآگاهانه پرداخت و از مسلمانان خواست با تعقل و تدبر، فرصت ارزشمند عبادت خالق یکتا را غنیمت بشمارند.

قبل از خطبه‌های نماز جمعه، رئیس بیمه سلامت مهاباد گزارشی از مهمترین خدمات ارائه شده به بیمه شدگان ارائه کرد.