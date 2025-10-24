امام جمعه کرمان گفت:یکی ازاقدامات مهم ،کنترل و توجه به قیمت اقلامی است که در بازار تحت تاثیر هیچ تحریمی نیستند و بايد دستگاه قضایی و تعزیرات به این مهم توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، نماینده ولی فقیه در استان در نماز عزت آفرين جمعه کرمان گفت: در دنیای امروز ایران و ایرانی‌نياز به اقتدار و قدرت دارد و در همه صحنه ها باید بدرخشد که مصداق آن سخنان اخیر مقام‌معظم رهبري دربين ورزشکاران است.

حجت الاسلام والمسلمین عليدادي سليماني با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه بیان کرد:اکنون در جنگ ادراکی، دشمن تلاش دارد شهرت ایران را در همه صحنه ها از آنان بگیرد،اما ایرانی با غیرت توانسته تا کنون با رسیدن به همه سکوهای قهرمانی ،ورزشی علمي و پهلواني پرچم این کشور را در قله هاي افتخار جهان به احتزاز در آورد.

خطیب جمعه کرمان تاکید کرد: امروزبرای مقابله با این جنگ ادراکی در همه صحنه ها بايد جنگید و اسلام را در همه صحنه ها افتخار آفرين کرد.

امام جمعه کرمان گفت: امروز در راس دشمنان ایران‌ کشوری قرار دارد که جریانی در آن در حال قدرت رسیدن است که بوی شاهنشاهی از آن‌ ‌می‌آید و مردم آمریکا متوجه این‌ جریان شدند و در تمام شهرهااقدام به اعتراض کرده اند.

وی اشاره ای هم به‌ معاهده ننگین کاپیتولاسیون کرد وافزود: آمریکاییها با این قرارداد ننگین ایرانیان را تحقیر کردنداما امام خمینی (ره) با شروع یک نهضت و حرکت ثابت کرد ايرانيان هیچگاه در برابر ظلم مستکبران سکوت نخواهند کرد.

نماینده ولی فقیه اظهار داشت: یکی از اقداماتي که بایستی انجام شود توجه به قیمت اقلامی است که در بازار تحت تاثیر هیچ تحریمی نیستند و بايستي دستگاه قضایی و تعزیرات به این مهم توجه کنند و لایه های اصلی این اختلال را کشف و به حمایت مردم بایستند وبه این جریان دانسته یا نادانسته در بازار تو سط برخي افراد پایان دهند.