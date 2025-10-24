تیم فوتبال آزادی سمنان از معدود تیم‌های ورزشی کشور است که نام آن با ایثار و شهادت گره خورده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این تیم که فعالیت خود را پیش از انقلاب اسلامی آغاز کرده بود، در دوران دفاع مقدس یازده بازیکن و یک مربی خود را در راه دفاع از میهن تقدیم کرد و به الگویی ماندگار در پیوند ورزش و فرهنگ ایثار تبدیل شد.

بازیکنان این تیم که در زمین‌های خاکی سمنان تمرین می‌کردند، بعد‌ها در عملیات‌های مهمی از جمله والفجر ۸ حضور داشتند و بسیاری از اعضای این تیم در همان نبرد‌ها به درجه رفیع شهادت رسیدند.

اکنون، پس از چهار دهه، نام تیم آزادی به عنوان یکی از پدیده‌های خاص تاریخ ورزش ایران زنده مانده است.