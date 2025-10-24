کلنگ زنی فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب بروجرد
با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمعی از مسئولان و صنعتگران، عملیات اجرایی فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره یک بروجرد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
آیین کلنگزنی فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره یک بروجرد با حضور رضا انصاری، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، و جمعی از صنعتگران و تولیدکنندگان پس از ۲۰ سال برگزار شد.
در این مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به مشکلات زیست محیطی موجود در شهرک صنعتی و تأثیر مستقیم آن بر منابع آب و خاک کشاورزی منطقه، اظهار داشت: احداث فاز دوم تصفیهخانه نهتنها مطالبه جدی صاحبان صنایع مستقر در شهرک بوده، بلکه خواسته عمومی مردم ساکن در پاییندست این منطقه نیز محسوب میشود.
کامران فرمان پور با اشاره به اهمیت منابع آب و با برشمردن مزیت خاک استان لرستان نسبت به مناطق دیگر کشور افزود: جلوگیری از آلودگی خاک و آب منطقه تاثیر بسیار مهمی در سلامت و امنیت غذایی کشور دارد و با توجه به این مهم لازم است دولت توجه ویژهای به تأمین اعتبار احداث چنین پروژههای داشته باشد.
وی افزود: با اجرای این پروژه، گامی مؤثر در راستای کاهش آلودگیهای زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه برداشته خواهد شد.
پروژه فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب، با هدف ارتقای ظرفیت تصفیه، کاهش بار آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی، در دستور کار قرار گرفته و قرار است با بهرهگیری از فناوریهای نوین، به یکی از زیرساختهای کلیدی شهرک صنعتی بروجرد تبدیل شود.
گفتنی است: عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شهرستان سال ۱۳۷۰ آغاز شده و تا کنون فقط ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.