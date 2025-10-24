نماینده ولی‌فقیه در گیلان لایحه کاپیتولاسیون را سند بردگی ملت ایران دانست و با تاکید بر افول آمریکا و اعتراض‌های داخلی این کشور، خواستار تقویت جهاد تبیین و مقابله با تحریف رسانه‌ای شد.

کاپیتولاسیون، بیداری ملت‌ها، افول آمریکا و ضرورت جهاد تبیین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر که در مصلای امام خمینی برگزار شد، با اشاره به یکشنبه ۴ آبان سالروز اعتراض و افشاگری تاریخی امام خمینی رحمه الله علیه تصویب قانون کاپیتولاسیون از سوی رژیم ستمشاهی، گفت: چهارم آبان سال ۱۳۴۳ امام خمینی رحمه الله علیه، تصویب لایحه کاپیتولاسیون یعنی مصونیت مستشاران آمریکایی از پیگرد قضایی در ایران را بر اساس «آیه نفی سبیل» مخالف اسلام و قرآن دانست و آن را سند استعمار و بردگی و ذلت ملت ایران از سوی آمریکایی‌ها دانست که موجی جدید از اعتراض‌ها را به همراه داشت و امروز نه تنها ایران، بلکه همه ملت‌های دنیا با شعار «مرگ بر آمریکا» می‌گویند که در برابر موج بیداری امت‌ها، «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص کاپیتولاسیون، افزود: حدود ۲۸ سال آمریکایی‌ها در کشور ما حضور قدرتمندانه داشتند و همه‌ی اهانت‌ها، بدی‌ها و ستمگری‌هایی که یک دولت مستکبر با یک مظلوم می‌تواند انجام بدهد را انجام دادند.

وی در ادامه با بیان اینکه آمریکا در این ایام به ویژه با روی کار آمدن ترامپ روزگار تلخی را سپری می‌کند، گفت: مردم شهر‌های آمریکا و ایالات به دلیل عملکرد ترامپ از جمله مشکل معیشت، برخورد خشن با مردم و برخورد تند با مهاجران، تظاهرات گسترده‌ای انجام می‌دهند و حتی برخی جمهوری خواهان طرفدارش هم در ایام اخیر بر ضد او در مجلس سنای آمریکا صحبت کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه رشت با تاکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب، گفت: رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر از ملت خود ندارد و رو به افول است.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه متاسفانه رسانه‌های جهانی در اختیار صهیونیسم بین الملل است، گفت: آمریکا مانع از انتشار اخبار ضد خود در دنیا می‌شود و با فریب، به دنبال وارونه کردن حقایق و عوض شدن جای ظالم و مظلوم است.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با گلایه از برخی رسانه‌های اندک که به جای افشای حقایق و اخبار درون آمریکا، به دنبال سیاه نمایی درون کشور ما هستند، گفت: این انقلاب با مردمی خوب و با عظمتش که با این سختی‌ها و تحریم‌ها روی پای خود ایستاده‌اند، نیازمند تکریم است.

آیت الله فلاحتی از همه دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواست، حقایقی را که در کشور‌ها به ویژه ۱۵ کشور پیرامون ما هستند را منعکس کنند.

وی همچنین بر جهاد تبیین و جهل زدایی در جنگ نرم و شناختی دشمن تاکید کرد و گفت: مساله جهل زدایی از وظایف آحاد جامعه اسلامی و مردم مسلمان است.

امام جمعه رشت در ادامه سخنانش، ضمن گرامیداشت پنجشنبه ۸ آبان سالروز شهادت حسین فهمیده، روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی و همچنین دوشنبه ۵ آبان مصادف با ۵ جمادی الاول هجری قمری، سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: از همه مسئولان و مدیران اجرایی کشور می‌خواهم به مشکلات پرستاران توجه کنند.