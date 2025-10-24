به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه امروز، آمریکا را عامل جنگ و کشتار و ناامنی در خاورمیانه معرفی کرد و گفت: رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا در غزه، جنایت می‌کند که بار دیگر ثابت می‌کند ماهیت آمریکا و اسرائیل، شیطانی، دروغ، زورگویی و تجاوز و جنایت است.

آیت الله معلمی، گفته‌های آمریکا که ما اهل معامله هستیم را یک فریب دانست و افزود: آمریکا در پوشش مذاکره و معامله، بدنبال اهداف شوم، جنایت و تجاوز و زورگویی است تا بر ملت‌ها مسلط شود.

امام جمعه قائم شهر گفت: چرا اسرائیل که موجودیتش به ۸۰ سالگی هم نرسید دارای کلاهک‌های هسته‌ای است، اما جمهوری اسلامی ایران نباید حق فعالیت صلح آمیز هسته‌ای داشته باشد؟

وی همچنین با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با جوانان نخبه و ورزشکار کشور افزود: ورزشکاران و نخبگان علمی در المپیاد‌های علمی و عرصه‌های ورزشی با درخشش تحسین برانگیز، ثابت کردند جوانان ایرانی می‌توانند با اتکا به توانمندی‌های خود بر قله‌ها بایستند و ملت را شادمان کنند.

آیت الله معلمی، با اشاره به سالروز تاسیس سازمان ملل که بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۳۲۴ شکل گرفت تصریح کرد: زیربنای فعالیت سازمان ملل به گونه‌ای است که همه تشکیلاتش در اختیار پنج کشور است که نمونه بازر آن استفاده از حق وتو و بی اثر کردن مصوبات در دفاع از ملت‌ها و نیز منشا بی عدالتی و تبعیض در جهان است.