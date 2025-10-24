به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، در کنکور امسال دانش آموزان دختر و پسر شهر رویدر در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، زبان فرانسه، بینایی سنجی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، علوم، مامایی، بیو تکنو لوژی، مهندسی بهداشت، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، فیزیک، ریاضی و تربیت بدنی قبول شدند.

بیشتر بخوانید: فعالیت ۳۶ پایگاه انتخاب رشته کنکور در هرمزگان

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: دانش اموزان عزیز با زحمت و پشتکار رتبه‌های خوبی در کنکور سال ۱۴۰۴ کسب کردند و باید تلاش کنند در این راه موفق باشند.