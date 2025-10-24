به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی در خطبه‌های امروز اراک، هفته فرهنگی اراک را فرصتی برای معرفی مفاخر دانست.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی امام جمعه اراک با بیان اینکه معرفی مفاخر و بزرگان این شهر و استان ایجاد الگو برای جوانان و اثبات ثمربخشی تلاش و کوشش است، افزود: بزرگان دینی، سیاسی، علمی و فرهنگی تحولات عظیمی در بخش‌های دینی و علوم ایجاد کردند و جای پرداختن بسیار دارد.

او با برشمردن مفاخر استان از امام راحل تا امیرکبیر گفت: علت تحول افرینی بزرگان استان اندیشه و فکر بلند آنان برای ارتقاء تعالی انسان و جامعه بوده است و به جز زمان خود، آینده کشور را نیز مد نظر داشتند.

امام جمعه اراک با بیان اینکه جوانان امروز جوانانی غیرتمند هستند افزود: قهرمان آفرینی‌ها در زمینه ورز از سوی بانوان و مردان نمونه‌ای از این غیرتمندی است که مورد توجه رهبر معظم انقلاب نیز بود و‌ این مسیر باید ادامه یابد.

نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی در ادامه خطبه‌های نماز جمعه اراک با بیان اینکه پنجم این ماه سالروز ولادت حضرت زینب (س) است، گفت: خطبه‌های ماندکار این بانوی اسلام بود که عاشورا و حماسه امام حسین (ع) و یارانش را در تاریخ ماندگار کرد که فرصتی برای شناخت اسلام است.

گرامی داشت نهم آبان سالروز شهادت شهید فهمیده و محکوم کردن زندانی شدن بانوی منتقد رژیم صهیونیستی در فرانسه با وجود ادعای حقوق بشری این کشور از بخش‌های دیگر نماز جمعه امروز اراک بود.