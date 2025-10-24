به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: دفتر سینمای جوانان شهرکرد موفق شد رتبه برتر گروه ج کشور را به دست آورد.

شهرام فرجی افزود: انجمن سینمای جوانان ایران، ارزیابی فعالیت دفاتر این انجمن را در بخش‌های مختلفی همچون ارتباط با ستاد مرکزی، تولید فیلم، دوره‌های آموزشی، خبر و اطلاع‌رسانی، تبلیغات و برگزاری رویداد‌های فرهنگی شامل پاتوق فیلم کوتاه، هفته‌های فیلم و عکس، جشنواره‌های منطقه‌ای، اردو‌های تخصصی عکاسی و فیلم‌سازی انجام می‌دهد.