امام جمعه موقت بجنورد گفت: سازمان ملل در ابتدا با هدف صیانت از حقوق بشر تشکیل شد، اما امروز از کارایی لازم برخوردار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام سیدمرتضی موسوی جاجرمی در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه بجنورد گفت: رفتارهای غیرمسوولانه ترامپ باعث افزایش خشم و نارضایتی مردم آمریکا شده و شعارهای آنان در اعتراضات اخیر به وضوح این مساله را نمایان میسازد.
وی همچنین به سالروز تاسیس سازمان ملل اشاره کرد و افزود: این سازمان با هدف حفظ حقوق بشر تشکیل شد، اما در حال حاضر کارایی لازم را ندارد و این موضوع برای مردم جهان به وضوح مشخص شده است.
امام جمعه موقت بجنورد با بیان اینکه نشانههای افول آمریکا در جهان آشکار شده است، گفت: اعتراضات اخیر مردم این کشور به نوعی نشاندهنده نارضایتی گسترده از پادشاهی ترامپ است.
وی با اشاره به شکلگیری جبهه مقاومت و استقامت در سطح جهانی، افزود: مردم آمریکا شعارهایی مبنی بر پایان پادشاهی ترامپ سر میدهند.
حجتالاسلام موسوی با گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت زینب س و روز پرستار، گفت: پرستاران در ایام کرونا بسیار خوب ظاهر شدند و از آزمون خدمت سربلند بیرون آمدند بنابراین مسوولان باید مشکلات این قشر را در سریعترین زمان ممکن حل کنند.
وی با اشاره به ایثارگریهای مردم خراسان شمالی در دوران دفاع مقدس ادامه داد: با وجود فاصله طولانی استان با جبهههای جنگ، رزمندگان خراسان شمالی همچون سایر استانها در میدان حضور یافتند.
وی افزود: هزاران شهید از این خطه تقدم انقلاب اسلامی شد و مردم خراسان شمالی ثابت کردند که همچنان پای کار این نظام مردمی هستند.