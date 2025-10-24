پخش زنده
وزارت امور خارجه عراق، تصویب پیشنویس قانون الحاق کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی در کنست رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از الشروق، وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیهای در این باره اعلام کرد که تصویب دو طرح قانونی توسط کنست که هدف آنها اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی و شهرکهای غیرقانونی است را بهشدت محکوم میکند.
وزارت امور خارجه عراق این اقدام را «نقض آشکار حقوق بینالملل و تعرض مستقیم به حقوق مشروع ملت فلسطین» دانست.
در بیانیه وزارت خارجه عراق تأکید شده است که این اقدامات توسعهطلبانه، فرصتهای دستیابی به ثبات را تضعیفة، واقعیت اشغال و شهرکسازی را تثبیت و این امر، امنیت و ثبات کل منطقه را تهدید میکند.
وزارت امور خارجه عراق همچنین از جامعه جهانی خواست تا مسئولیتهای قانونی و انسانی خود را بر عهده گرفته و با قاطعیت در برابر سیاستهای تجاوز و توسعهطلبانه اسرائیل علیه ملت فلسطین ایستادگی کند.
آغاز روند تصویب دو طرح قانونی توسط کنست رژیم برای الحاق کرانه باختری و شهرک «معالیه أدومیم»، در حالی صورت میگیرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، در تاریخ ۲۶ سپتامبر گذشته (چهارم مهر گذشته) همزمان با سفر معاونش «جی دی ونس»، به تلآویو تأکید کرده بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را ضمیمه کند.
برای آنکه این دو طرح به قوانین لازمالاجرا تبدیل شوند، باید در سه مرحله رأیگیری دیگر در کنست تصویب شوند.
در صورت الحاق رسمی کرانه باختری به تحت اشغال رژیم صهیونیستی، این اقدام به معنای پایان عملی امکان اجرای راهحل دو دولتی (فلسطین و اسرائیل) خواهد بود که در قطعنامههای سازمان ملل متحد بر آن تأکید شده است.
چهارشنبه پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در بحبوحه تلاشها برای برقراری آرامش در نوار غزه، در قرائت اولیه، لایحه اشغال کرانه باختری رود اردن را تصویب کرد. این لایحه با ۲۵ رای موافق و ۲۴ رای مخالف و با حمایت «یولی ادلشتاین» رئیس کمیتهٔ امور خارجی و جنگی کنست در جلسه مقدماتی به تصویب رسید.
روز چهارشنبه همچنین دیوان بینالمللی دادگستری به تصویب طرح الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی در کنست واکنش نشان داد و اعلام کرد: اسرائیل هیچ صلاحیتی برای اعمال حاکمیت بر سرزمینهای اشغالی فلسطین در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی ندارد.