شب فرهنگی گروس با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری شهرستان بیجار، در عمارت تاریخی خسروآباد سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی، هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ بومی برگزار شد، برنامه‌هایی از جمله اجرای موسیقی محلی، دف‌نوازی، نمایش آیینی، شعرخوانی، معرفی آثار هنری و صنایع‌دستی منطقه گروس اجرا شد.

گروس بیجار به‌ عنوان یکی از کهن‌ترین نواحی فرهنگی در استان کردستان، دربرگیرنده‌ مجموعه‌ای غنی از میراث تاریخی، ادبی و هنری است؛ این منطقه با پیشینه‌ای چند هزار ساله، همواره به‌ عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگ و تمدن کردستان شناخته شده و در زمینه‌هایی، چون موسیقی مقامی، شعر کردی، نگارگری، معماری سنتی و صنایع‌دستی جایگاه ویژه‌ای دارد.

هدف از برگزاری شب فرهنگی گروس، معرفی جلوه‌های اصیل این حوزه فرهنگی به نسل جوان، ایجاد پیوند میان سنت و نوگرایی و تقویت تعامل فرهنگی میان شهر‌های استان عنوان شده است.

عمارت تاریخی خسروآباد سنندج، یکی از شاخص‌ترین آثار دوره قاجار در کردستان، به‌عنوان پایگاه برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری استان مورد استفاده قرار گرفته و نقش موثری در بازنمایی هویت تاریخی کردستان ایفا کرده است.