به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این محفل ادبی که با این مضمون برای نخستین بار در خراسان رضوی برگزار شد، شاعران با سرودن اشعاری در حوزه عدالت، قانون، اخلاق اجتماعی و پیشگیری از جرم، جلوه‌ای از تأثیر هنر بر اصلاح و تعالی روح انسانی را به نمایش گذاشتند.

احسان جعفری رئیس دادگستری شهرستان خوشاب ،هدف از برگزاری این محفل را تلفیق هنر و عدالت و بهره‌گیری از ظرفیت شعر و ادب در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی با تأکید بر اینکه انتخاب فضای دادگستری برای برگزاری این محفل اقدامی نمادین است، گفت: محاکم قضایی معمولاً محل حضور افراد متعددی است که هر ارباب رجوعی به نوعی با مشکلی در زندگی شخصی و یا اجتماعی رو‌به‌رو می‌باشد. هنر و ادب می‌تواند در اصلاح رفتار و التیام روحِ آسیب‌دیدگان اجتماعی نقشی اثرگذار ایفا کند. از این رو بر آن شدیم تا با برگزاری چنین جلساتی، پیام مهر، عقلانیت و انسان‌دوستی را از دل عدالت به جامعه منتقل کنیم.

جعفری افزود: هرچه محافل فرهنگی، کتابخانه‌ها و مساجد ما پررونق‌تر باشند، دادگستری‌ها و زندان‌ها خلوت‌تر خواهند شد. هدف نهایی ما این است که با گسترش فرهنگ پیشگیرانه، شاهد جامعه‌ای سالم‌تر و آرام‌تر باشیم.

در ادامه، شاعران برجسته از شهرستان‌های خوشاب، سبزوار، جوین و نیشابور به قرائت اشعار خود در زمینه فرهنگ عدالت، قانون‌مداری، و پیشگیری از جرم پرداختند .