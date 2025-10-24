پخش زنده
محفل ادبی «هنر، فرهنگ و پیشگیری از وقوع جرم» در دادگستری خوشاب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این محفل ادبی که با این مضمون برای نخستین بار در خراسان رضوی برگزار شد، شاعران با سرودن اشعاری در حوزه عدالت، قانون، اخلاق اجتماعی و پیشگیری از جرم، جلوهای از تأثیر هنر بر اصلاح و تعالی روح انسانی را به نمایش گذاشتند.
احسان جعفری رئیس دادگستری شهرستان خوشاب ،هدف از برگزاری این محفل را تلفیق هنر و عدالت و بهرهگیری از ظرفیت شعر و ادب در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
وی با تأکید بر اینکه انتخاب فضای دادگستری برای برگزاری این محفل اقدامی نمادین است، گفت: محاکم قضایی معمولاً محل حضور افراد متعددی است که هر ارباب رجوعی به نوعی با مشکلی در زندگی شخصی و یا اجتماعی روبهرو میباشد. هنر و ادب میتواند در اصلاح رفتار و التیام روحِ آسیبدیدگان اجتماعی نقشی اثرگذار ایفا کند. از این رو بر آن شدیم تا با برگزاری چنین جلساتی، پیام مهر، عقلانیت و انساندوستی را از دل عدالت به جامعه منتقل کنیم.
جعفری افزود: هرچه محافل فرهنگی، کتابخانهها و مساجد ما پررونقتر باشند، دادگستریها و زندانها خلوتتر خواهند شد. هدف نهایی ما این است که با گسترش فرهنگ پیشگیرانه، شاهد جامعهای سالمتر و آرامتر باشیم.
در ادامه، شاعران برجسته از شهرستانهای خوشاب، سبزوار، جوین و نیشابور به قرائت اشعار خود در زمینه فرهنگ عدالت، قانونمداری، و پیشگیری از جرم پرداختند .