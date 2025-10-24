هفته فرهنگی شهرستان ساوه از امروز (دوم آبان) شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار ساوه گفت: در هفته فرهنگی شهرستان ساوه بیش از ۱۰۰ برنامه با موضوعات متنوع برای اقشار مختلف مردم برنامه ریزی شده است.
سید مهدی حسینی افزود: هفتهی فرهنگی شهرستان ساوه از ۲ آبان ماه به مدت یک هفته ادامه دارد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه نیز گفت: هفتههای فرهنگی با هدف بازشناسی هویتی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی برگزار میشود.
احمد جوانمرد افزود: شهر ساوه یکی از قدیمیترین شهرهای ایران است که مهد مفاخر بزرگ و ارزشمندی بوده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم گفت: در شهرستان ساوه ۴۳۰ اثر تاریخی وجود دارد که ۱۳۰ اثر به ثبت آثار ملی کشور رسیده است.
رضا ایاز افزود: در فرصت هفته فرهنگی، میتوان با معرفی قابلیتهای این هفته بیش از گذشته شهرستان ساوه را به دورترین نقاط کشور معرفی کرد.
شهرستان ساوه زادگاه مفاخر همچون سلمان ساوجی و بزرگ مردانی همچون علامه عسگری ساوجی و شهید چمران ساوهای، بوده است که خدمات آنها در عرصههای مختلف همواره جاودان و مانا خواهد بود.