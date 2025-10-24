پخش زنده
آمادهسازی اراضی سایت ۴.۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن درتکاب در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در جلسه بررسی طرحهای راه و شهرسازی در شهرستان تکاب گفت: آمادهسازی این طرح با واگذاری اراضی به بنیاد مسکن در حال انجام است و اراضی در مرحله واگذاری به متقاضیان است. پیمان آرامون افزود: این اراضی قابلیت بارگذاری حدود ۳۰۰ واحد مسکونی را دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی تصریح کرد: در بخش راهسازی هم طرح توسعه محور به طول ۳۸ کیلومتر در دست اجراست.
آرامون اضافه کرد: طرح توسعه محور شاهیندژ - تکاب منجر به توسعه شهرستان و منطقه شده و اجرای این طرح با جدیت دنبال میشود.
وی بیان کرد: هیچ مشکلی از بابت پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح راهسازی در تکاب وجود ندارد و این طرح بدون وقفه در دست اجراست.