به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه بررسی طرح‌های راه و شهرسازی در شهرستان تکاب گفت: آماده‌سازی این طرح با واگذاری اراضی به بنیاد مسکن در حال انجام است و اراضی در مرحله واگذاری به متقاضیان است. پیمان آرامون افزود: این اراضی قابلیت بارگذاری حدود ۳۰۰ واحد مسکونی را دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در بخش راهسازی هم طرح توسعه محور به طول ۳۸ کیلومتر در دست اجراست.

آرامون اضافه کرد: طرح توسعه محور شاهین‌دژ - تکاب منجر به توسعه شهرستان و منطقه شده و اجرای این طرح با جدیت دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: هیچ مشکلی از بابت پرداخت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح راهسازی در تکاب وجود ندارد و این طرح بدون وقفه در دست اجراست.