بازیهای آسیایی جوانان؛ دختران ایران میزبان را گلباران کردند
دیدار تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان برابر بحرین با پیروزی پرگل نمایندگان کشورمان همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار تیم ملی فوتسال دختران نوجوان کشورمان مقابل بحرین در چارچوب بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ – بحرین امروز جمعه دوم آبان ماه از ساعت ۱۳ به وقت تهران در منامه برگزار شد و این بازی در نهایت با نتیجه پرگل ۱۴ بر صفر به سود ایران به پایان رسید.
سومین دیدار ملی پوشان فردا شنبه سوم آبان برابر چین تایپه ساعت ۱۳ به وقت تهران برگزار میشود.