چهارمین همایش معاونان هماهنگ کننده عقیدتی سیاسیهای نیروی پدافند هوایی ارتش در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این همایش تشویق کارکنان را عامل کلیدی در پویایی و کارایی سازمانها عنوان کرد و افزود: کارکنانی که احساس ارزشمندی و پشتیبانی میکنند، تمایل بیشتری به مشارکت فعال در فرآیندهای سازمانی دارند و این موضوع به بهبود عملکرد کلی سازمان منجر میشود.
امیر سرتیپ دکتر اکرمی نیا، خودباوری کارکنان را عامل اصلی انگیزه دانست و تصریح کرد: خودباوری کارکنان تنها در صورتی امکان پذیر است که محیط کاری مملو از همدلی و همزاد پنداری باشد و کارکنانی که با انگیزه و اشتیاق در محیط کار حاضر میشوند، توانمندیهای بیشتری از خود نشان میدهند و میتوانند به تحقق اهداف سازمانی کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی متعهد، کلید موفقیت هر سازمانی است و تربیت نیروی انسانی کارآمد نه تنها یک سرمایه گذاری استراتژیک بلکه یک عامل انگیزشی در راستای افزایش بهره وری کارکنان محسوب میشود.