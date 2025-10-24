به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ نماینده ولی فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه کرج با بیان اینکه حضرت زینب (ع) الگویی برای سرمشق قراردادن است، به شخصیت این بانوی بزرگوار اشاره کرد و گفت: توحید قوی و معرفت عمیق ایشان به خدای تعالی و باور به نبوت و رسالت و امامت از ویژگی‌های بارز حضرت بوده که به خوبی راه را شناخته و باور داشتند که هر مسیر غیرتوحید دعوت به ناکجا است.

وی یاد آورشد: بصیرت کم نظیر حضرت زینب (ع) که حق را شناخته از دیگر ویژگی‌های شاخص ایشان است و ایشان شجاعت منحصر‌به‌فرد داشت بطوریکه در مبارزه با زورگویان پیروز بود بنابراین این بانو با این ویژگی‌ها الگو برای هرکسی است که می‌خواهد زندگی سالمی داشته باشد.

امام جمعه کرج با اشاره به روز پرستار گفت: پرستاران نقش موثری در آرامش بیماران دارند و هر قدمی که برمی دارند در آینده به آنان باز می‌گردد، کار پرستاری خیلی پر اهمیت است که باید دستگاه‌های مربوطه نسبت به پرستاران تکالیف خود را انجام دهند و نگذارند خستگی در تن این عزیزان بماند.

آیت الله حسینی همدانی در ادامه با اشاره به بیانات اخیر رهبری، طرح‌ها و نقشه‌های آمریکا در کشورمان را شکست خورده عنوان کرد و افزود: تلاش برای تغییرساختار و رفتار حاکمیت، احیای ارزش‌های غربی برای جدایی دین از سیاست، ایجاد یاس و ناامید سازی ملت ایران، تلاش برای اعمال تحریم‌ها برخی از اقدامات بی نتیجه استکبارجهانی بوده است.

وی یاد آور شد: تلاش برای ایجاد سبک زندگی غربی و ایجاد بدبینی به جمهوری اسلامی که همه این نقشه‌ها شکست خورد امروز سبب شده تا استکبارجهانی خود از دورن پاشیده شود.

امام جمعه کرج گفت: امریکا در تقابل با ایران سبب قوی شدن جمهوری اسلامی ایران شد و در جنگ ۱۲ روزه دیدیم از روزپنجم جنگ، شروع به التماس کردن داشتند و روز آخر هم پرچم را بالا گرفتند.

خطیب جمعه کرج همچنین با اشاره به روز پدافند غیرعامل گفت

:مردم و مسئولان در امور مختلف اهمیت به این موضوع دهند چراکه یکی از کاراترین دفاع در برابر تهدیدات دشمن در اکثر کشور‌ها پدافند غیرعامل است.

وی با اشاره به انتخابات شورا‌ها به نکات استانی پرداخت و افزود: با اعلام برگزاری انتخابات شورا‌ها افراد و گروه‌ها احزاب برای شرکت دراین عرصه آماده می‌شوند از اکنون بازار رایزنی ها، گفت‌و‌گو ها، گمانه زنی‌ها و نسبت دادن، تخریب کردن، تکذیب کردن، تحریف کردن‌ها داغ شده است.

وی اضافه کرد: از همین اول توصیه به رعایت تقوا می‌کنم و به مردم عزیزمان یادآوری می‌کنم بررسی‌های دقیق و لازم در نوع عملکرد افراد داشته باشند و با بررسی سوابق افرادی که مسئولیت داشتند و نوع خدمات آنان، ترک فعل‌ها و کم کاری‌ها را ببینید بنابراین فعالیت‌های جهادی مدنظر قرار گیرد.

آیت الله حسینی همدانی گفت: افرادی که پاکدستی لازم را دارند با اهلش درمیان بگذارند تا تصمیم درست گیرند که دراین زمینه مقید بودن افراد به قانون و شرع را بررسی کنید چراکه خیلی‌ها ادعا قانونی داشتند ولی بی قانونی کرده یا برخلاف شرع عمل کردند، اما دستگاه‌های مسئول نیز بررسی لازم انجام دهند بطوریکه عملکرد این افراد را زیر ذره بین گیرند و به مردم اعلام کنند.

وی در ادامه خطاب به نمازگزاران اضافه کرد: هر سال برخی از افراد را به من نسبت می‌دهند تکرار می‌کنم هرکسی گفت من فلانی تایید می‌کنم دروغ است و به آن افراد رای ندهید.

امام جمعه کرج در پایان با اشاره به فعالیت یک مجموعه در کرج گفت: ما مخالف شادی نیستیم هرکس بگوید تهمت است، چراکه مومنان و نمازگزاران اهل نشاط بوده، اما با مجلسی که زمینه سازی گناه درملاعام را فراهم آورد مخالف هستند.

امام جمعه کرج یاد آور شد: مجموعه‌ای درشهر شروع به فعالیت کرده و از قبل تبلیغات تذکرات به مسئولان دادیم بنا ندارم خیلی چیز‌ها را درخطبه بگویم تا ناراحت شویم، اما ناچار می‌کنند وارد این مسایل شویم.

وی اضافه کرد: چه دستگاهی محل را دراختیار این مجموعه قرارداده است، مدعی العموم و مسئولان مربوطه چرا وارد نمی‌شوند.

نماینده ولی فقیه دراستان البرز گفت: دل خانواده شهدا و مومنان را خون نکنید این استان پنج هزار و ۵۸۰ شهید تقدیم کشور کرده است.